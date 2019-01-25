İYİ Parti'nin "Şanslı" kedisi CHP'nin kedisi olarak bilinen ve parti genel merkezinde bakılan "Şero"dan sonra İYİ Parti'de de "Şanslı" ismi verilen kedi sahiplenildi

ANKARA (AA) - CHP'nin kedisi olarak bilinen ve parti genel merkezinde bakılan "Şero"dan sonra İYİ Parti'de de "Şanslı" ismi verilen kedi sahiplenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinden çıkışı sırasında kapının önünde gördüğü kediyi bir süre sevdi. Daha sonra kapıdaki güvenlik görevlilerine kedinin içeri alınması talimatını veren Akşener, kediye "Şanslı" ismini verdi. Akşener, ayrıca görevlilerden kedinin veterinere götürülmesini aşılarının yapılıp kontrolden geçirilmesini istedi. Kontrollerin ardından "Şanslı"ya mama siparişi verildi. Genel Başkan Akşener, kedinin parti genel merkezinden çıkarılmamasını ve bakımının üstlenilmesini istedi. "Şanslı"nın ise parti genel merkezinin girişindeki koltuklarda gün boyu keyif yaptığı görüldü.

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