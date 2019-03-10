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İYİ Parti'nin Samsun mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen kardeşlerim de AK Parti'ye oy veren seçmen kardeşlerim de canımızdan azizdir"

10 Mart 2019 Pazar 17:27
İYİ Parti'nin Samsun mitingi

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen kardeşlerim de AK Parti'ye oy veren seçmen kardeşlerim de canımızdan azizdir." dedi.

Akşener, partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adaylarına destek istedi.

Samsun'un tarihteki rolüne işaret eden Akşener, 1919'un 100. yılında da Samsun'un Türkiye'nin şehri olacağını belirtti.

Seçim sürecinde siyasi arenadaki söylemlere işaret eden Akşener, ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu yönde iktidar partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Denizli mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılmak istenen şu; Meral Akşener'i korkutmak, etrafındakileri korkutmak, cesur ve iyi insanları korkutmak, seçmenini korkutmak ama bilmiyor ki İYİ Parti kurulurken bu iyi ve cesur insanların başına gelmedik bela kalmadı. Onların hepsi direndi ve sonuç itibarıyla bugünlere geldik. 'Parti kurdurulamaz' dendi, kurduk. Sonra seçime sokulmamak için bir dümen çevrildi. Allah razı olsun Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir demokrasi tavrı gösterdi. Biz seçime gittik ve 5 milyon insanın oyuyla, helal oylarıyla Meclis'te grubu olan siyasi bir parti olduk."

Seçmenden, yerel seçimlerde adayların projelerini, seçim vaatlerini ve hizmet anlayışlarını sorgulamalarını isteyen Akşener, "Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen kardeşlerim de AK Parti'ye oy veren seçmen kardeşlerim de canımızdan azizdir. Biz onlara 'terörist' diyemeyiz canımızdır, ciğerimizdir hepsi ama İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen... Size hakaret ediliyor, iftira atılıyor. Gereğini sandıkta yapın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Meral Hanım, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sorduğunu belirten Akşener, kendisinin İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatarak, "Biz, 'Kuzey Irak' bile demezdik, 'Irak'ın kuzeyi' derdik, coğrafi bir tanım olsun diye, siyasi bir tanım olmasın diye. Irak'ın kuzeyine Kürdistan yok, Türkiye'de Kürdistan yok. Senin Kürdistan dediğin yer kadim Türkmeneli'dir." dedi.

Meral Akşener, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına değinerek, bu konuda Türkiye'nin yanında olduklarını sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:27
  1. İyi Parti
  2. Meral Akşener
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