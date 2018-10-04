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İYİ Parti'nin Çorlu kurucu ilçe başkanı Tuncay Kırmızıgül istifa etti

İYİ Parti Çorlu kurucu başkanı Tuncay Kırmızıgül partisinden istifa etti. Kırmızıgül istifa gerekçesinde “Çorlu üvey evlat muamelesi gördük, bizler dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldık” açıklamasını yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:26
İYİ Parti'nin Çorlu kurucu ilçe başkanı Tuncay Kırmızıgül istifa etti

24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ 6.sıra milletvekili adayı gösterilen İYİ Parti Çorlu kurucu ilçe başkanı Tuncay Kırmızıgül partisinden istifa etti. 

İstifa kararını kamuoyu ile paylaşan Kırmızıgül yaptığı açıklamada, “Milletimizin umut ışığı olarak gördüğü İYİ Parti’de ben de umutlanarak milletime hizmet etmek için mücadelemi yaptım. Fakat maalesef parti toplum geneline hitap edemediği için sadece belli bir kesimin hüküm sürmesi için hedeflendiği için dün itibariyle kurucu başkanlığını yaptığım partiden istifamı ettim. Böyle olmasını hayal etmemiştik” dedi. 

Kendisini istifaya götüren sebebi de aktaran Kırmızıgül, “Partide sağıyla soluyla her kesimi kucaklayacak bir parti yapısı oluşacağı söylenmişti. Buna dayanarak böyle bir yönetim oluşturduk, çok kıymetli arkadaşlarımızla güzel bir ekip kurduk fakat akabinde seçimlere yaklaştığımızda artık partinin koptuğu yapı kemik yapı kurmay yapı olarak kendisini gösterdi. Bizler dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldık. Çorlu gibi büyük bir ilçenin adaylarının 4.,5. sıralarda olmasını da bir Çorlulu olarak hazmedemedim. Çünkü oyu Çorlu’dan bekliyorsunuz ama Çorlu’nun sesini mecliste duyurabilecek bir yere adayını koymuyorsunuz. Çok büyük bir hataydı. Çorlu üvey evlat muamelesi gördü. Oy istiyorsunuz ama adayları dolgu malzemesi yapıyorsunuz. Hoş görmedim. Halktan gelen tepki de olumlu oldu. Milletimiz her zaman haklıdır ve haklı olduğunu sandıkta da her zaman gösterir” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:26
  1. Tekirdağ
  2. Tuncay Kırmızıgül
  3. iyi parti istifa

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