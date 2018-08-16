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İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimler oldu?

Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti kongresinde Genel Başkanlığa Meral Akşener yeniden seçilmişti. İYİ Parti kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti. Bugün de İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri belirlendi. Peki İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimlerden oluştu.İşte İYİ Parti Başkanlık divan üye listesi

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimler oldu?

Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti kongresinde Genel Başkanlığa Meral Akşener yeniden seçilmişti. İYİ Parti kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti. Bugün de İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri belirlendi. Peki İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimlerden oluştu.İşte İYİ Parti Başkanlık divan üye listesi

İYİ Parti Genel Sekreteri: Cihan Paçacı

İYİ Parti Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz

Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu

Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel

Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
  1. Aydın
  2. iyi parti divan başkan üyeleri

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