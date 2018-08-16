İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimler oldu?
Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti kongresinde Genel Başkanlığa Meral Akşener yeniden seçilmişti. İYİ Parti kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti. Bugün de İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri belirlendi. Peki İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimlerden oluştu.İşte İYİ Parti Başkanlık divan üye listesi16 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
Hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti kongresinde Genel Başkanlığa Meral Akşener yeniden seçilmişti. İYİ Parti kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti. Bugün de İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri belirlendi. Peki İYİ Parti Başkanlık Divan üyeleri kimlerden oluştu.İşte İYİ Parti Başkanlık divan üye listesi
İYİ Parti Genel Sekreteri: Cihan Paçacı
İYİ Parti Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın
Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz
Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ
Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray
Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu
Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel
Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas.
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