İyi Parti’nin Ayasofya fırsatçılığı

Kadir Melik Taşcı

Fırsatçı zihniyet, Meclis’te “Ayasofya ibadete açılsın önergesi” vermiş. Tam fırsatçı, nemacı, karaborsacı; adına ne derseniz deyin. Ben ucuz siyaset diyorum. Hemen kendilerine menfaat devşiriyorlar. Hepimiz salağız sadece İyi Parti akıllı. Tayyip Erdoğan bilmiyor mu orayı açmayı? Biz istemiyor muyuz ecdad yadigarı Peygamber mazharı kutsal mekanda namaz kılmayı.

Hazmettire hazmettire, usul usul, alıştıra alıştıra yapıyor. Ezan okuttu, Kur’an okuttu, demeçler verildi. 2 Temmuz’daki mahkeme kararıyla da suyu mecrasına akıtacak. Yoksa 2003 yılında, o da bilirdi, gelir gelmez Ayasofya cami olsun önergesi vermek. Sonra sonu Mursi gibi olurdu. Maalesef İslam dünyasının üzerinden akbabalar hiç eksik olmuyor. Güçsüz düşeni hemen götürüyorlar.

Üstünlüğün takvada olduğuna iman etmekle birlikte Türk oğlu Türk olmaktan şeref duyan vatan evladıyım. Ayasofya Türk’ün ahdidir. Az kaldı, ilk namaz en az 1 milyon kişiyle inşallah.