İYİ Parti'nin ardından Burhanettin Kocamaz'a bir şok daha İYİ Parti’nin listeleri zamanında İl Seçim Kurulu’na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan ve Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Burhanettin Kocamaz için Mersin İl Seçim Kuruluna itiraz edildi.

DP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Burhanettin Kocamaz için Mersin İl Seçim kuruluna itiraz edildi. Seçim kurulu önünde bekleyen Kocamaz taraftarları ile itiraz dilekçesi veren grup arasında tartışma yaşandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı adliyede, itirazcı grup dilekçeyi il seçim kuruluna teslim etti. Bundan sonra son sözü YSK verecek.

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