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Siyaset İYİ Parti’nin anketçisinden AK Parti itirafı
Siyaset

İYİ Parti’nin anketçisinden AK Parti itirafı

Son dönemde İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan gençliğin AK Parti’den tamamen uzaklaşmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 14:43:00 -
İYİ Parti’nin anketçisinden AK Parti itirafı

 Yeni Akit/Ankara 

Son dönemde İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan geçliğin AK Parti’den tamamen uzaklaştığına yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, “Bazıları Z Kuşağı ya da gençler AK Parti’den uzaklaştı sesler de hala taban olarak gençlerin % 25-30’u AK Parti’ye oy verme eğiliminde” dedi.

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