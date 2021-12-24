İYİ Parti’nin anketçisinden AK Parti itirafı
Son dönemde İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan gençliğin AK Parti’den tamamen uzaklaşmadığını söyledi.
Yeni Akit/Ankara
Son dönemde İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan geçliğin AK Parti’den tamamen uzaklaştığına yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, “Bazıları Z Kuşağı ya da gençler AK Parti’den uzaklaştı sesler de hala taban olarak gençlerin % 25-30’u AK Parti’ye oy verme eğiliminde” dedi.