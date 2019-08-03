İYİ Parti’nin 4’üncü olağanüstü kurultayı toplandı İYİ Parti’nin 4’üncü olağanüstü kurultayı Ankara’da yapıldı.

İYİ Parti’nin 4’üncü olağanüstü kurultayı Ankara’da yapıldı.

İYİ Parti’nin 4’üncü olağanüstü kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Program İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan üyelerinin seçiminin ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomik sorunlar ve Salda Gölü’ne dair açıklamalarda bulundu.

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