İYİ Partililerin oy pusulasındaki yeri sorgula 2019

İYİ Parti oy pusulası yeri 2019 yerel seçim. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Bir yandan YSK'nın seçim takvimi işlerken diğer yandan da partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. 2019 yerel seçimlere katılacak siyasi partiler seçmen oy pusulalarındaki yerleri için son dakika heyecanı yaşanıyor. Peki Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu mu? İYİ Parti oy pusulası yeri ne oldu? İYİ Parti YSK oy pusulasında kaçıncı sırada yer alacak? İYİ Parti oy pusulasındaki yeri? YSK oy pusulası kura çekimi yapıldı mı?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi 27 Ocak günü gerçekleşecek. YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci işliyor. Seçim takvimine göre, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri 27 Ocak Pazar günü çekilecek kurayla belirlenecek. Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.

Seçimlere hangi partiler girecek?

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.

YSK seçim takvimi

19 Şubat 2019 Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvuruları için son günü.

- 21 Şubat 2019 Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için son gün.

- 22 Şubat 2019 Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

- 28 Şubat 2019 Perşembe: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

Mart ayı

- 1 Mart 2019 Cuma: Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son gün.

- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

- 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

- 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu.

- 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.