İYİ Partililerin montajlı yalanı ortaya çıktı

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim otobüsünün üzerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı iddia edildi. İYİ Parti isimli Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraf 6 binden fazla paylaşım, binden fazla beğeni aldı.

Ancak MHP seçim otobüsünde Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı iddiası doğru değil. 2015 Haziran’da gerçekleşen genel seçimde MHP’nin kullandığı seçim kampanyası aracına Erdoğan’ın fotoğrafı montajlanmış. Fotoğrafın orijinalinde otobüsün üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafı yer alıyor.

2015 yılında MHP’nin seçim kampanyasını yürüten İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı şirketinin web sitesinde otobüs fotoğrafına ve seçim sürecinde kullanılan görsel materyallere ulaşılabiliyor. 2015 Haziran Genel Seçimi’nde MHP’nin sloganı “Bizimle Yürü Türkiye” idi, 2015 Kasım Erken Genel Seçimi’nde ise MHP “Ülkenin geleceğine oy ver” sloganını kullanmıştı.

2015 Genel Seçimleri öncesinde yapılan mitinglerde ve seçim çalışmalarında benzer şekilde giydirilmiş araçları görmek mümkün.

Kaynak: Teyit.org