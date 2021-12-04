  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Partililer Meral Akşener'e 'başbakan' sorusu soran vatandaşı tartakladı!
Siyaset

İYİ Partililer Meral Akşener'e 'başbakan' sorusu soran vatandaşı tartakladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Amasya gezisinde soru soran bir vatandaş, partililer tarafından önce sözlü saldırıya uğradı ardından tartaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:13:00 -
İYİ Partililer Meral Akşener'e 'başbakan' sorusu soran vatandaşı tartakladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Amasya gezisinde soru yönelten bir vatandaş yaşanan arbede sonrasında partililer tarafından tartaklandı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yaptıkları ziyaretlerde vatandaşlara yönelik hakaretleri ve tartaklamaları ile defalarca gündeme gelen İYİ Parti de yeni skandal patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslendi. 

Vatandaşa 'yalan söylüyorsun' tepkisi

Meral Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatan Yusuf Yancı, "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" dedi. Yancı'nın bu sözleri üzerine Akşener, "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" cevabını verdi.

Partililer tarafından tartaklandı

Sorusunu devam ettirmek isteyen vatandaş, çevredeki partililerin önce sözlü tepkilerine sonrasında da tartaklamasına maruz kaldı. Evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde sorusunun ardından İYİ Partililer tarafından tartaklanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor
Gündem

Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor

"Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim ..
Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın
Teknoloji

Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın

ABD'nin teknoloji devi Microsoft, kendi tarayıcısı ‘Edge'in kullanımını teşvik etmek için Edge üzerinden Chrome indirmek isteyen kullanıcıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay