İyi Partililer, Meral Akşener'in evini türbeye çevirdi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kurultayda aday olmayacağını açıklaması üzerine partide tiyatro gösterileri başladı. Akşener’in evini ziyaret eden İyi Partililer, Akşener’in evine tülbent astı.28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde toplananlar bekleyişe geçti.
Ellerinde İyi Parti ve Türk bayrakları olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan attı.
EVİNE TÜLBENT ASTILAR
Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.
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