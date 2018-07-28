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İyi Partililer, Meral Akşener'in evini türbeye çevirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, kurultayda aday olmayacağını açıklaması üzerine partide tiyatro gösterileri başladı. Akşener’in evini ziyaret eden İyi Partililer, Akşener’in evine tülbent astı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
İyi Partililer, Meral Akşener'in evini türbeye çevirdi

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde toplananlar bekleyişe geçti.

Ellerinde İyi Parti ve Türk bayrakları olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan attı.

EVİNE TÜLBENT ASTILAR

Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:02
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