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İYİ Partili Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:27
İYİ Partili Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobil, otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen kişiye çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin üzerinde kimlik çıkmadı.

Milletvekili Sıdalı Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Sıdalı yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, otoyola çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle yaya, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Vekil Sıdalı ise geri manevra yaparak, ağır yaralanan kişiyi başka otomobillerin ezmemesi için önlem aldı.

Üzerinden kimlik çıkmadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolu keserek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeki Hakan Sıdalı kimdir?

1969'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde üniversite eğitimini de Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. İş adamıdır. Aynı zamanda İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Sıdalı, Sosyal Politikalar Başkanlığı Sekreterliği görevini yürütmüştür. İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini ileri derecede bilen Sıdalı,evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:27
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. Zeki Hakan Sıdalı
  5. İYİ Parti
  6. İzmir'
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