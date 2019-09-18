İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Erdoğan'a övgü! Erdoğan neticeyi risk alarak elde etti

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lütfü Türkkan, Bizim TV'de siyasette yeni hareketlere ilişkin konuştu.

"Erdoğan risk aldı, neticeyi de aldı"

Türkkan, siyaset olayının cesaretlik istediğini belirterek, "Ali Babacan partiyi kurmayabilir. Sayın Babacan, bir siyasetçiden ziyade teknik bir adam görüntüsü veriyor. Genelde bu tarz adamlar tedbirlidir. Siyaset işi risk almak ister. Mesele Recep Tayyip Erdoğan, siyasette netice aldıysa bir tek özelliğinden dolayı o da risk alma özelliğinden dolayı almıştır. Abdullah Gül de öyle, çok tedbirli. Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde bir türlü o adımı atmamıştı" dedi.

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