İyi Partili Ümit Özdağ'a şok! Suç duyurusunda bulunuldu
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği sözleri ve verdiği yanlış rakamlar nedeniyle İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.11 Ekim 2019 Cuma 15:00
Suriyelileri problem olarak gören ve buna ilişkin tepkileriyle gündeme gelen İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yine Suriyeli mültecilerle alakalı '2040-Demografik Felaket Senaryosu' adında bir sunum hazırladı.
Sunumu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ'a Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yanıt geldi.
Özdağ hakkında suç duyurusu
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Twitter hesabından sunum görüntüsünü alıntılayarak Özdağ'ın söylediklerini ve verdiği rakamları gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurum ayrıca Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.
İşte o açıklama;
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