İyi Partili Ümit Özdağ'a şok! Suç duyurusunda bulunuldu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği sözleri ve verdiği yanlış rakamlar nedeniyle İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Suriyelileri problem olarak gören ve buna ilişkin tepkileriyle gündeme gelen İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yine Suriyeli mültecilerle alakalı '2040-Demografik Felaket Senaryosu' adında bir sunum hazırladı. Sunumu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ'a Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yanıt geldi. Özdağ hakkında suç duyurusu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Twitter hesabından sunum görüntüsünü alıntılayarak Özdağ'ın söylediklerini ve verdiği rakamları gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurum ayrıca Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı. İşte o açıklama;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.