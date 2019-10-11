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İyi Partili Ümit Özdağ'a şok! Suç duyurusunda bulunuldu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyeli sığınmacılarla ilgili söylediği sözleri ve verdiği yanlış rakamlar nedeniyle İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:00
İyi Partili Ümit Özdağ'a şok! Suç duyurusunda bulunuldu

Suriyelileri problem olarak gören ve buna ilişkin tepkileriyle gündeme gelen İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yine Suriyeli mültecilerle alakalı '2040-Demografik Felaket Senaryosu' adında bir sunum hazırladı.

Sunumu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ'a Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yanıt geldi.

Özdağ hakkında suç duyurusu 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Twitter hesabından sunum görüntüsünü alıntılayarak Özdağ'ın söylediklerini ve verdiği rakamları gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurum ayrıca Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

İşte o açıklama;

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:00
  1. Gaziantep
  2. Ümit Özdağ
  3. suriyeliler
  4. suç duyurusu
  5. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

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  • oıjhoıjh12 dk önce
    halbuki suriyelilerin büyük dedeleri ve diğer dost islam ülkelerinden yardımımıza türk için savaşmaya gelen büyükdedeler olmasaydı biz asla bu topraklara yerleşik daimi olamazdık kendimize ülke kuramazdık biz bu islam ülkeleri kardeşlerimize çokşey borçluyuz acaba herşeyin farkındamıyız milletçe genel olarak duymayanlar bilmeyenler tarihten bihabesizler tarihi araştırın okuyun öğrenin ta hindistandan yardımımıza geldiler bu topraklara türklerin yerleşmesi için

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