İYİ Partili Türkkan, CHP'yi kendi evinde vurdu: Partide bir liderlik problemi var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki problemlerden ne ülkeye ne de belediyecilik hizmetlerine fırsat bulamıyor. Girdiğimiz süreçte de halen devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen bir liderlik problemi var" dedi.

Kırklareli'nde bir çay bahçesinde partililerle bir araya gelen Türkkan, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde vatandaşların belediyelerin hizmetlerini değerlendirerek seçimini yapacağını söyledi.

"CHP'nin liderlik problemi var"

Yerel seçimlere parti olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını, Kırklareli'nin de hizmet almak için en müsait illerden biri olduğunu anlatan Türkkan, Kırklareli'nin şu an belediyecilik hizmetlerinde çok şansız olduğunu savundu.

Türkkan, Kırklareli'nin CHP döneminde yeterli hizmeti alamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kırklareli de Cumhuriyet Halk Partisi konusunda yıllardır ısrar ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu aslında kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki problemleri aşamadığı için ne belediye başkanı ne de milletvekili bölgesine hizmet etme fırsatı bulamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki problemlerden ne ülkeye ne de belediyecilik hizmetlerine fırsat bulamıyor. Girdiğimiz süreçte de halen devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen bir liderlik problemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halen bölgelerde onun adamı, bunun adamı, şunun adamı problemleri var. Dolayısıyla bu problemlerle seçime giden bir partinin seçilen belediye başkanının bölgeye hizmet etme şansı hiç yok. Bugüne kadar olduğu gibi. Ben onu umuyorum ki Kırklareli geçmişte yaptığı bu yanlışlıkların artık farkına varacaktır."

Türkkan, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı yaptı.