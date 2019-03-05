İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu açıldı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, ikinci seçim bürosunu Zapçıoğlu Caddesine açtı. Yoğun ilginin olduğu programa Parlak’a destek için Malatya’ya gelen İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak’ta katıldı.

Partililerin de yoğun ilgi gösterdiği seçim bürosu açılışına İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan, Millet İttifakının Malaya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Soner Gökçe, Millet İttifakı Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Millet ittifakı Arapgir Belediye Başkanı ve adayı Haluk Cömertoğlu ile ilçe adayları da katıldı.

Açılış öncesi konuşan İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim öncesi İktidar Partisi adayları ile eşit bir yarış içerisinde olmadıklarını belirterek, “Şehirdeki tüm reklam alanlarını kime fatura ediyorlar? Belediyenin malını kendi adaylıkları için kullanıyorlar. Değerli hemşerilerim size soruyorum? Bu kul hakkı değil mi? Yetimin hakkını kendi reklamlarına kullanıyorlar? Borç batağına batmanın sebebi bunlar. Üç-beş park yapıp Yeşilyurt Belediyesini borç batağına batırmak çok zor olsa gerek. Fahri Kayahan’a bir kanal yaptılar. Dünyanın hangi ilinde bu kadar kötü bir kanal yapılır. Kanal iki metre yukarıda ve kanalın içinden geçen suyu dahi göremiyorsun. Bunlarda vizyon yok, proje yok. Sanıyorlar ki kimi gösterirse göstersinler başkan seçilecek. Milletimiz artık dur diyecektir” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediyesinin kaynakları kendi adaylıkları için kullandıklarını öne süren Parlak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada verdiğimiz mücadelenin temelinde Malatya’nın iyi yönetilmediğidir. Yeşilyurt iyi yönetilmiyor. Tüm baskılara rağmen bu mücadelemize devam edeceğiz. Yeşilyurt ilçemiz hak ettiği bir yönetime kavuşması için birilerinin arka bahçesi olan Yeşilyurt Belediyesini bu yapıdan kurtarmalıyız. Yeşilin yok ettirildiği, tarım arazilerinin yok ettirildiği Yeşilyurt Belediyesine dur deme zamanı gelmiştir. Milletimiz bu yapının farkına varmıştır. Yıllardır Yeşilyurt Belediyesini bunlar yönetiyor. Gözle görülür bir hizmet yok“

Yeğeni Cem Parlak’a destek vermek için Malatya’ya gelen eski Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak ise, “Dini, rengi,etnik kökeni ne olursa olsun, bu coğrafyada kardeşe yaşayacağımız bir umudumuz var.Bundan başka Türkiye yok,ayrıştırmamalıyız, ayrışırsak Cumhuriyetten öncesi döneme döneriz.Ben Mesut Parlak olarak Cumhuriyet Halk Partiliyim.CHP-İYİ Parti ittifak yaptılar, bende amca -yeğen ittifakı yaptım seçim bürosunun açılışına katılıyorum yolu açık olsun” dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’de seçim bürosunun açılışını gerçekleştirmek üzere toplandıklarını ifade ederek, “Cem Parlak’a başarılar diliyorum.Malatya’mızın gururu Prof. Dr. Mesut Parlak’ı da aramızda görmekten dolayı çok mutlu olduk, iyi ki varsınız. Çok önemli bir sürece giriyoruz, birlikte kazanacağız ve bu şehri birlikte yöneteceğiz”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından daha sonra kurdele kesimi ile seçim bürosu hizmete açıldı.