İYİ Partili Parlak’ın Basın Bayramı mesajı

24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımlayan İYİ Partili Cem Parlak, “Medeni ülkelerinin olmazsa olmazı basının baskı altında kalmadan hür bir şekilde işlerini yapabilmesidir” ifadelerini kullandı.

24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramının Türkiye’de neden ortaya çıktığına vurgu yapan Parlak, “Bundan 111 yıl önce 24 Temmuz günü basında sansürün kaldırıldığı gün olarak her yıl kutlanan bu günün anlam ve önemini iyi idrak etmeliyiz. Basın, halkın sesidir ve sansür veya oto sansür yapmadan bir kamu görevlisi gibi hareket etmelidir. Basın ne kadar güçlüyse ülkemiz de o kadar demokrasi anlamında güçlüdür.Gazetecilerin hür olmadığını, her geçen gün üzerlerindeki baskıların farkındayız. Ama gazetecilik mesleği kutsaldır. Bu kutsal meslek tüm zorluklara rağmen direnmelidir. Özgür, tarafsız bir basın bayramı olmasını arzu ediyorum. Tüm gazeteci arkadaşların bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.