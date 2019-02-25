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İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine katıldı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğinekatıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:08
İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine katıldı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğinekatıldı.


Burada yoğun ilgi karşılanan Parlak daha sonravatandaşlara lokma ikramında bulundu. Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Adayı Parlak, projelerini paylaşarak, seçimlerin önemine değindi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:08
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