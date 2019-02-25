İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine katıldı İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğinekatıldı.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Cem Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğinekatıldı.

Burada yoğun ilgi karşılanan Parlak daha sonravatandaşlara lokma ikramında bulundu. Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Başkan Adayı Parlak, projelerini paylaşarak, seçimlerin önemine değindi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.