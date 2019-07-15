İyi Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

İyi Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi Tuncay Dalgıç, partisinden istifa etti. Dalgıç, meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edecek.

Cumartesi günü e-devlet üzerinden partisinden istifa ettiğini duyuran ve aynı zamanda partisinin meclis grup sözcüsü olan Dalgıç, istifasının ardından bağımsız olarak belediye meclis üyeliğine devam edeceğini belirterek, "İYİ Partiliyim, bunu kimse değiştiremez. İttifak çatısı altında seçim kazanıldı. Seçimden sonra hiçbir şekilde ittifak göremedik" dedi.