İYİ Partili isimden flaş karar! AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'u destekleyecek

İYİ Parti'den Ankara'da Milletvekili adayı olan Muhammet Ecel, yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'u destekleyeceğini söyledi.

Yeni Şafak'a konuşan Ecel, kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Ankara halkının beklenti ve taleplerinin karşılanması doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda tekrardan bir değişime gidilmesi gerekiyor. Örnek belediyecilik ve hizmetlerin geri gelmesi için Altınok’u destekliyorum. Sayın Altınok’un geçmiş dönem belediyecilik hizmetlerine bakıldığında da Ankara’ya yapılacak hizmetlerin de garantisi olur. Bir Ankaralı olarak 5 yılda söz verilip ve yapılmayan hizmetler Altınok ile geri gelecektir.”

Muhammet Ecel

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