Halaçoğlu'ndan iddialara cevap...Aday olacak mı?

Deutsche Welle'nin haberine göre, halihazırda milletvekili olmayan İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu "Akşener partiye dönecek mi, sizin adaylığınız söz konusu mu?" sorusuna "Öyle bir niyetim hiç olmadı. Tamamen yanlış. Ben İYİ Parti için çalışmaya devam ediyorum yalnızca" cevabını verdi.



Halaçoğlu, 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayın parti için bir ‘güven tazeleme' olacağını belirtirken, Akşener'in delegelere kulak vereceğine inandığını söyledi.



"Delegelerin dediği yapılmalı. Akşener'in dediği gibi parti içinde demokrasi işleyecek. Eğer Akşener aday olmazsa, başka adaylar çıkar" diyen Halaçoğlu, kurultaydan sonra İYİ Parti'de her şeyin daha çok yerine oturacağını ve partinin hedeflerine kilitleneceğini savundu.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Bu kurultayda çıkıp da aday olabilecek başka aday yok. Aday olacak kişi kongrede yeterli oya ulaşamaz" dedi.



ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ



Milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Halaçoğlu listede yer bulamayınca, "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama bir yer bulamadılar" diyerek kırgınlığını dile getirmişti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de duruma açıklık getirerek, "(Halaçoğlu) Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" demişti.



Halaçoğlu son olarak, "Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım" açıklamasını yapmıştı.