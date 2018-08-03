0553 313 94 23

Halaçoğlu'ndan iddialara cevap...Aday olacak mı?

Kurultay krizi yaşayan İYİ Parti'nin kuruluşunda aktif rol oynayan daha sonradan Akşener ile ters düşen Yusuf Halaçoğlu, partisinin kurultayında genel başkanlığa adaylığını koyma niyetinin olmadığını söyledi.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:45
Halaçoğlu'ndan iddialara cevap...Aday olacak mı?

Deutsche Welle'nin haberine göre, halihazırda milletvekili olmayan İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu "Akşener partiye dönecek mi, sizin adaylığınız söz konusu mu?" sorusuna "Öyle bir niyetim hiç olmadı. Tamamen yanlış. Ben İYİ Parti için çalışmaya devam ediyorum yalnızca" cevabını verdi.

Halaçoğlu, 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayın parti için bir ‘güven tazeleme' olacağını belirtirken, Akşener'in delegelere kulak vereceğine inandığını söyledi.

"Delegelerin dediği yapılmalı. Akşener'in dediği gibi parti içinde demokrasi işleyecek. Eğer Akşener aday olmazsa, başka adaylar çıkar" diyen Halaçoğlu, kurultaydan sonra İYİ Parti'de her şeyin daha çok yerine oturacağını ve partinin hedeflerine kilitleneceğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Bu kurultayda çıkıp da aday olabilecek başka aday yok. Aday olacak kişi kongrede yeterli oya ulaşamaz" dedi.

ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

Milletvekili adaylığı için ailevi nedenlerini gerekçe göstererek, İzmir ya da Ankara talebinde bulunan Halaçoğlu listede yer bulamayınca, "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama bir yer bulamadılar" diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de duruma açıklık getirerek, "(Halaçoğlu) Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara'yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla ‘Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" demişti.

Halaçoğlu son olarak, "Listede yer almasam da bütün varlığımla hiçbir küskünlük göstermeden bu yolda mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımıza emin bir gelecek için çalışacağım" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:45
  1. Kayseri
  2. İzmir
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. Yusuf Halaçoğlu
  6. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversitelerin 2018 kontenjanları tüm Türkiye geneli üniversiteler ÖSYM tercih kılavuzu!
    1. Üniversitelerin 2018 kontenjanları tüm..
    2. Kargo merkezinde yüzlerce kilo ele..
    3. İncirlik'teki ABD askerlerine..
    4. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi..
    5. 4 yaşındaki yeğenine sigara içiren..
    6. 2018 Yüksek Askeri Şura kararları!
    7. NATO'dan Türkiye açıklaması!
    8. Bebek nasıl kilo alır?
    9. Adana polisinden Pembe Panter'e baskın!
    10. AK Parti'den CHP'deki imza krizine..
    11. Ankara Garı saldırısı davasında..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu: Yapıcı bir görüşme..
    13. Enflasyon rakamları açıklandı, dolar..
    14. Diyarbakır'da terör operasyonu!
    15. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi..
    16. Bülent Aksu Berat Albayrak’ın..
    17. Uşak'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    18. İnşaat sektörü büyümek istiyor
    19. Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
    20. ABD’nin yaptırımları kabul edilebilir..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!