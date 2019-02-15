0553 313 94 23

İYİ Partili Ekinci’den Adıyamanlı olduğu iddialarına cevap

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, kendisinin Adıyamanlı olduğu iddialarına cevap vererek, "Bu iddialar komik ve asılsızdır.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
İYİ Partili Ekinci’den Adıyamanlı olduğu iddialarına cevap

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, kendisinin Adıyamanlı olduğu iddialarına cevap vererek, "Bu iddialar komik ve asılsızdır. Ben 1963 Malatya doğumluyum. Ailem 23 kuşak Malatyalıdır” dedi.


İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, İYİ Parti Battalgazi BelediyeBaşkan Adayı Ali Ekinci’yi seçim bürosunda ziyaret etti. Hem Yeşilyurt hem Battalgazi daha iyi olacak diyen Cem Parlak, “ Cadde cadde ,sokak sokak geziyoruz, halkın sorunlarını bizzat dinleyip notlar alıyoruz.Halkın belediye yönetimleri ile ilgili ciddi sıkıntıları var” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Ekinci ise, Battalgazi’ye bağlı tüm mahallelerde de halkın mevcut belediyecilik hizmetlerinden memnun olmadığını ifade etti.


Kendisinin Adıyamanlı olduğu iddialarına değinen Ekinci, bu iddiaların komik ve asılsız olduğunu belirterek, “Ben 1963 Malatya doğumluyum. Ailem 23 kuşak Malatyalıdır. Yani 23. dedeme kadar sizlere isim isim tek tek sayarım. Bu yaklaşık 600-700 yıllık tarih demek. Hala Battalgazi’de dedemin dedelerine kadar ev kalıntıları var. Adıyamanlılar diye ırkçı bir söylem ile bizi ötekileştirmeye çalışanlar acaba kaçıncı dedelerine kadar biliyorlar? Velev ki Adıyamanlıyım bu suç mudur, bu nasıl ırkçı bir söylemdir? Açığımızı bulamayıp Adıyamanlı olmamamıza rağmen sanki Adıyamanlılık suçmuş gibi bizi buradan vurmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro’dan Trump’a: "Nerede ne zaman istersen buluşalım"
    1. Maduro’dan Trump’a: "Nerede ne zaman..
    2. Milletvekili Dikbayır’dan ’beka..
    3. MEB, "çocuk yogası" etkinliğini iptal..
    4. Bakan Soylu: "100 tane DEAŞ’lının..
    5. Seçim öncesi büyük kriz! CHP'nin..
    6. (Özel haber) Taksim’de mescitte yer..
    7. Vatandaşa büyük kolaylık! Artık..
    8. Sapanca Belediyesinde yapılandırma..
    9. Anadolu arı ırkı, Çorum'da "damızlık"..
    10. Samsun’da cinayet zanlısı tutuklandı
    11. DÜ’de sağlık çalışanlarından sürpriz..
    12. Elazığ’da ambulans sayısı 62 oldu
    13. Fikirtepe’ki alevlerin yükseldiği..
    14. Mezitli’de Atatürk büstü olan site..
    15. FETÖ’nün komiser yardımcılarına..
    16. Edirne’de uyuşturucu operasyonu
    17. Ali Şeriati'nin eşi vefat etti
    18. Binali Yıldırım dev projeyi açıkladı!
    19. Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü..
    20. Kara Havacılık Komutanlığı davasında..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler