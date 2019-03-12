İyi Partili Ekinci: Sorunlarınızı dinliyoruz

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Venkköyü, Fırıncı, Üzümlü, Yaygın, Yenice, Çamurlu mahallelerini ziyaret etti. Yoğun bir seçim çalışması yürüten Ekinci, “Biz Battalgazi ile ilgili projeler üretiyoruz ama onların bekadan başka sözleri yok” dedi.

Malatya’nın büyükşehir statüsüne geçtikten sonra yaşanılan sıkıntıya değinen Ekinci, “Ekibimizle birlikte gün boyunca sizlerin sorunlarını dinlemek için kapı kapı geziyoruz. Sorunlarınızı dinliyoruz. Bugün, belediye başkanlığı yapmış 15 başkanımız bizimle beraber hareket ediyor. Belde belediyeleri kapandıktan sonra buralara gelen, sizin sorunlarınızı dinleyen kimse var mı? Biz sahayı bilen ve belediye başkanlığı yapmış deneyimli belediye başkan arkadaşlarımızla buraları çok iyi biliyoruz. Sorunlarınızı biliyoruz. 15 başkanımızla beraber 70’e yakın teknik bir kadromuz var. Seçim zamanı dahi kapınızı açmayanlara inşallah güzel bir der verecekseniz” şeklinde konuştu.

“Bunların projeleri yok” diyen Ekinci, “Bu ekibimizle ‘Belediyecilik Anlayışımızı’ belirledik. Bu anlayışımızın içinde insana dokunmayı şiar edindik. Battalgazi ilçemizin öncelikli 13 projesini çıkardık. Bu 13 projenin içinde sizler de varsınız. Mesela Teknik Tarım projemiz tamamen sizleri ilgilendiriyor. Tarımsal arazilerin daha ucuz bir enerji ile sulama projemiz var. Bu projemizin de özü sizlersiniz. Tarımı iyi biliyoruz, buraları iyi biliyoruz. Ama buraya gelemeyenlerin projeleri yok. Buraya gelirlerse ‘Fırıncı’nın beka sorunu var’ diyecekler. ‘Üzümlü’nün, Yaygın’ın beka sorunu var’ diyecekler. Başka da bir şey demeden sizlerle dalga geçecekler. Zaten ‘bekadan’ başka bir şey diyemedikleri için buralara gelemiyorlar” dedi.

Kayısı ile ilgili sorunlara değinen Ekinci sözlerine şu şekilde devam etti:

“Battalgazi, kayısı ağacının sayı olarak en çok olduğu ilçelerdendir. Kayısı ile ilgili tek kelime edebilirler mi? Edemezler. Çünkü kayısı üreticimizin ne halde olduğunu biliyorlar ama çözüm üretemiyorlar. Üretemezler. 5 yıl değil 10 yıl da bunlara görev verseniz kayısı bunların umurlarında olmaz. 13 öncelikli projemiz içinde Kayısı Ticaret Merkezi projemiz var. Yıllardır kayısının pazarlanması konusunda mağdur olan çiftçilerimizin ürünü olan kayısının bu projemiz ile hak ettiği ekonomik değere ulaşması için Kayısı Ticaret Merkezi’ni kuracağız inşallah. Tüm altyapı çalışmalarını projelendirdik. Sorunlarınızı ve bu sorunların çözümünü bilen biri olarak oyunuza talibim.”