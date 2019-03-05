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İyi partili Ekinci esnafı dinledi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Hastane Caddesinde bulunan esnafı tek tek gezerek sorunları dinledi.

05 Mart 2019 Salı 15:34
İyi partili Ekinci esnafı dinledi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Hastane Caddesinde bulunan esnafı tek tek gezerek sorunları dinledi. Ekinci, “Malatya’daki yapı kenti yaşanılabilir bir şehir yapacağız, diyorlar. Aslında şehri yönetemediklerini itiraf ediyorlar. Milletimizle dalga geçiyorlar” dedi.

 

“Çıkmışlar sanki yıllardır Malatya’yı yönetmiyorlarmış gibi ‘kent meclisleri’ kuracağız diyorlar”, diyen Ekinci, “Yaşlılarımıza sahip çıkacağız, gençlerimize sahip çıkacağız, diyorlar. Malatya’yı yaşanılabilir bir şehir yapacağız, diyorlar. Aslında itiraf ediyorlar. Diyorlar ki, ’biz yıllardır yönetemiyorduk, şimdi oyunuzu verin bu sefer daha iyi yöneteceğiz’ diyorlar. Milletimizle dalga geçiyorlar. Sen yıllardır yönetemediğini itiraf ediyorsun, ne yüzle bu milletten oy istiyorsun. Milletimiz 31 Mart günü bu ‘yönetememezliğin’ hesabını verecektir” ifadelerini kullandı.

 

Eski Devlet Hastanesi ihalesinin tekrar iptal edilmesi ile ilgili konuşan Ekinci, “Hani ne oldu, 5 yıl geçti. Şimdi ihale yine iptal edildi. Bu caddenin yoğunluğu eskiden nasıldı? Şimdi hiç kimse yok burada. Şu anda aşağıdan yukarıya kadar bütün esnaf boş ve ölü toprağı serpilmiş gibi. Bu hastane ihalesi yine iptal edildi çünkü o bir aldatmaydı. Malatya’nın en yoğun caddesi burasıydı. Esnafımıza yazık oldu. Tutturmuşlar şehir batıya doğru gelişecek o zaman doğudakiler ölsün mü? Biz şimdi el ele verip milleti kandıran bu yapıya ders vereceğiz. Eğer ders vermezsek eğer oyumuzun kıymetini bilmezsek bu yapı 5 yıl daha milletimizi oyalar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:34
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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