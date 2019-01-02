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İYİ Partili Başkanın HDP açıklamasına MHP'den çok sert tepki!

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'nin Torbalı İlçe Başkanı Baki Akyüz'ün, "İYİ Parti İlçe Başkanı olarak ilk ziyaret edeceğim parti HDP olacak" açıklamasına MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Secgin'den çok sert cevap geldi. Secgin, "Sizi ancak orası paklar" dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
İYİ Partili Başkanın HDP açıklamasına MHP'den çok sert tepki!

İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanı Baki Akyüz, yerel bir gazeteye yaptığı ziyaretinde, "AK Parti MHP’ye, CHP’de İYİ Parti’ye hayır diyemez. Kimse yadırgamasın; ama ilçede bir de HDP gerçeği var. Eğer ittifak görüşmelerinde Torbalı bizlere verilirse, İYİ Parti İlçe Başkanı olarak ilk ziyaret edeceğim parti HDP olacak" açıklamalarına MHP İzmir İl Teşkilatından sert tepki geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Secgin, Akyüz'ün bu sözlerine "Zaten gideceğin başka adres yok" dedi.

Secgin, "Zaten HDP’den başka gidebileceğiniz yer yok. Sizi ancak orası paklar. Aklı başında ve vicdanlı hiçbir Türk evladı sizin peşinizden gitmez. HDP ile ittifak halinde olduğunuzu zaten biliyoruz. Çaldığınız minareye şimdi kılıf arıyorsunuz; ama içinizdeki ihaneti hiçbir kılıfa sığdırmaz hiçbir şekilde örtemezsiniz. İpin kimin elinde olduğu artık ortaya çıkmıştır. Bu söylemlerinizle gizlediğiniz zihniyetinizi ortaya çıkardınız. HDP ile hiç ayrılmadan sonuna kadar gidebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Serdar Secgin, şöyle devam etti:

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bölücülükten tutuklu bulunan HDP Adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması gerekir sözlerini de unutmuyoruz. Eli kanlı PKK yandaşı bu partiyle gidebilecekleri yere kadar gidebilirler."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
  1. İzmir
  2. MHP
  3. iyi parti
  4. Milliyetçi Hareket Partisi

YORUM YAZ

  • has türkhas türk6 dk önce
    milliyetçilikten uzaktan yakından ne duruşunuz nede söyleminiz var .açık açık söylesenize emirle konuşuyoruz size oy verenleride biliyoruz hangi zihniyet milliyetçilikle uzaktan yakından alakası yok
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR17 dk önce
    yok aslında birbirinizden farkınız hepiniz aynı yerden besleniyorsunuz yani abd ve israilden

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