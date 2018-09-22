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İYİ Parti Malatya İl Başkanına saldırı

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı, il başkanı Gökmen Kenan Özdal'ın saldırıya uğradığını açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:12
İYİ Parti Malatya İl Başkanına saldırı

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığından, il başkanı Gökmen Kenan Özdal'ın saldırıya uğradığı belirtildi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özdal'a "alçakça bir saldırıda bulunulduğu", konu ile ilgili bugün il binasında basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi. 

Öte yandan, alınan bilgiye göre diş hekimi Özdal'ın Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan özel kliniğinden çıktığı sırada saldırıya uğradığı ve konuyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:12
  1. Malatya
  2. Kenan Özdal
  3. İYİ Parti
  4. Kenan Özdal saldırı

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