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Mahkemeden FETÖ İyi Partili Başkana hapis cezası!

Adana'da, "terör örgütü FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılanan İyi Parti Çukurova eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan'a mahkeme 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verdi.

22 Ocak 2019 Salı 15:02
Mahkemeden FETÖ İyi Partili Başkana hapis cezası!

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalanan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan'a, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sefa Bozdoğan ve avukatı katıldı.

Beraatini istedi

Sanık Bozdoğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sefa Bozdoğan'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

 Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki Sefa Bozdoğan tutuklanmıştı. Bozdoğan hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. Adana
  2. İYİ Parti
  3. Sefa Bozdoğan
  4. hapis
  5. FETÖ

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