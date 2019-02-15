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İYİ Parti'den yeni 'seçim' genelgesi

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıkları ile belediye meclisi üyelikleri seçimlerinde CHP ile işbirliği yapacak olan İYİ Parti, büyükşehir olmayan 51 ilde ise İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girme kararı aldı.

15 Şubat 2019 Cuma 15:11
İYİ Parti'den yeni 'seçim' genelgesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 il başkanlığına gönderdiği genelgede "İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adayları ve kendi bayrağı ile tek başına katılacaktır" dedi.

CHP ile yapılan işbirliğine dair genel bilgilere yer verilen genelgede, "İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli Seçimlerde işbirliği yapacağı büyükşehirler, iller ve ilçeler belirlenmiş ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Yetkilendirilen il başkanlarımız işbirliği yapılan illerde, işlemleri henüz sonuçlanmayan ilçe belediyeleri ile belediye meclisi üyelerinin partiler arası dağılımı da büyük oranda tamamlanmıştır" denildi.

Her kademeden aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre ilgili seçim kurullarına 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle bildirilmesi istenen genelgede "gecikme, eksiklik ve aksaklığa kesinlikle meydan verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

"İl genel meclisi seçimlerinde işbirliği arayışına girilmeyecek"

İl Genel Meclisi seçimlerinde partilerin aldıkları oyların siyasal bir parametre olarak kullanılacağının altı çizilen genelgede, aday listelerinin teslimiyle ilgili uyarılara da yer verilerek şöyle denildi: "51 ildeki İl Genel Meclisi seçimlerinde partilerin aldıkları oyların siyasal bir parametre olarak kullanılacağı da dikkate alınarak, partimizin kendi adayları ile seçime girip en iyi sonucu alması son derece büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan İl Genel Meclisi seçimlerinde işbirliği arayışına girilmeyecek, İYİ Parti'nin İl Genel Meclisi Üyesi adayları belirlenerek yetkilendirilen temsilciler eliyle ilgili seçim kuruluna mutlaka zamanından önce teslim edilecektir."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:11
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