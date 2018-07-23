İYİ Parti'de kurultay tiyatrosu! Muhalifleri susturup, Akşener'i güçlendirecekler

24 Haziran seçimlerinden umduğunu bulamayan Meral Akşener, parti içi sert bir muhalefetle karşılaşmıştı. Akşener'in istifasıyla birlikte büyük bir kriz yaşanan İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar geliyor. Akşener'e yakın isimler Akşener'i kurultayda tek aday gösterek parti içi muhaleferi susturmanın çabası içerisine düştü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "İYİ Parti'de sıkıntı yok. Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok" dedi.

ŞENOL BAL "KONGREYE GİDİYORUZ"



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal da "Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz" dedi.

Son olarak kameralar karşısına İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray geçti. Alağanüstü kongre hakkında açıklama yapan Çıray, "En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır" dedi. Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hanımefendinin arkasında durun" açıklaması için de, "Sayın Bahçeli, en son konuşacak kişidir. Birisi kongre çağrısı yapar, birisi kongreden korkar. Herkes kendi işine bakmalı" dedi.

ÇIRAY: AKŞENER TEK ADAY

İYİ Parti Sözcüsü Çıray, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı hakkında Çıray şunları söyledi:

"Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır. "