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İyi Parti'ye yüzde 30 çıkaran anketler Babacan ve Davutoğlu’nu da şişirdi

Daha önceden MHP’den ayrılarak İyi Parti’yi kuran Meral Akşener’e yüzde 30 oy biçen kamuoyu anketleri ile şimdi de yeni parti kurması beklenen Ali Babacan’ın yüzde 8, Ahmet Davutoğlu’nun ise yüzde 3 oy alacağı ileri sürüldü.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:03
İyi Parti'ye yüzde 30 çıkaran anketler Babacan ve Davutoğlu’nu da şişirdi

Yeni parti kuracağı bir süredir gündemde olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’ndan bu hafta da açıklamalar geldi. Babacan, "Çalışmaları arkadaşlarla başlattık" derken, Davutoğlu da "Çalışmaya başladık. Belli bir noktaya geldi" dedi.

Her iki parti kuruluşu için de sonbahar ayları işaret edilirken ilk kamuoyu anketleri de gelmeye başladı. Meclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre bugün seçim olsa AK Parti yüzde 39, MHP 9.9,  CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1  görünüyor.

Olası iki partinin kurulması durumunda ise Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ileri sürülüyor. İddiaya göre yeni oluşumlara en çok oy 4-5 puanla AK Parti’den geliyor. İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüş yaşanıyor.

Akşener’i de pohpohlamışlardı ama...

MHP’den ayrılarak yeni parti kuran Meral Akşener’in de ilk kamuoyu yoklamalarına bakılarak seçimlerde yüzde 30 civarında oy alacağı ileri sürülmüştü. Ancak seçimlerde başarısız bir tablo çizen Akşener’in İP’i barajı geçip meclise girebilmek için çareyi CHP ve HDP ile ittifak kurmakta buldu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:03
  1. Ali Babacan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Meral Akşener
  4. İyi parti

YORUM YAZ

  • YılmazYılmaz26 dk önce
    Bir miting meydanı düşünün,konuşan partilerini yeni kurmuş olan Babacan veya Davutoğlu.Davutoğlu arada bir duraklar ne diyeceğini düşünür,Babacan ise ben buraya niye çıktım der gibi tavır gösterir.Bunlar lider olacak ta bu millet de görecek.
  • EmreEmre35 dk önce
    Bu ülkede Erdoğan'dan başka liderlik vasfı taşıyan, bu ülkenin geleceğini düşünen bir Allah'ın kulu dahi yok. Gerisi kendi çıkarlarını düşünen, mevki makam peşindeki faydasız boş insanlar.
  • Bunlar FETÖCÜ ve İşbirlikçileriBunlar FETÖCÜ ve İşbirlikçileri36 dk önce
    Bunlar masa başında üretilmiş Çakma Anketler. Fetö'nün B planı. İşbirlikçileri de solcular.İşte Fetö'nün oy potansiyeliniz gördük. Hepsi iyi Partiye verdi. Üstelik İyi Parti'ye Süleymancılar da, Ülkücüler de verdi. %7 aldı. Bu Sebeple amaçlarına ulaşamayınca şimdi B planı gereği Babacan %8 oy alıyor pompalaması yapıyorlar. Babacan'ın alacağı oy %0.02 dir. O da sadece kendi teşkilatları. Bunun karşılığı İyi Parti'den de %0.02 oy düşecek. Çünkü bir Kısmı İyi Partiden Babacan'na geçecek. Davutoğlu ise %20 alır. Davutoğlu'nun halk nezdinde %60 oy potansiyeli var. Bu Fetö, her türlükılığa girer. Bunlar, şeytana pabucunu ters giydirir.
  • EmreEmre37 dk önce
    Zavallılar, Chp, Hdp, Sp ve İp bile ittifak yaparken; Ak Parti içindeki Akp'liler partiyi ve muhafazakar oyları bölmek için uğraşıyor. Amaçları ne? Chp'yi iktidara taşımak.
  • MemetMemet52 dk önce
    David yüzde 1 babacan yüzde 3 alamaz. Babacan da liderlik vasfı yok
  • HakanHakan52 dk önce
    Önemli olan yüzde kaç aldığı değil anketler için. Fiyatı artırsınlar ki ne kadar koparsa kar. Yanı yüzde 15şe çıkarsınlar ki yüzde 9 koparsa ak partiye zarar. Bu yüzden gerçeği ben söyleyim yüzde 2yi bir puan geçmez. Hele David oğlu yani yahuda oğlu yüzde 0.9 larda...
  • AkşenerAkşener1 sa önce
    Akşenerin Meclis’te grubu var..bu Meclis’te bir grup daha olsun erken seçim olur..sizin de fakir fukaradan emdiğiniz menfaat Çeşme’si kurur..paniğinizi görebiliyorum..tıpkı Deniz fenerinden beri gözüne uyku girmeyen reis gibisiniz..Allah herkese hak ettiği kazancı versin, haram yedirmesin, eline kan bulaştırmasın..ki geceleri rahat uyuyun.

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