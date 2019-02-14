0553 313 94 23

İYİ Parti'den son dakika İdris Naim Şahin açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından yapılan açıklamada, AK Parti eski milletvekili İdris Naim Şahin'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmayacağı belirtildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 19:17
İYİ Parti'den son dakika İdris Naim Şahin açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu,AK Parti eski milletvekili İdris Naim Şahin’inİYİ Parti’nin Ordu adayı olmayacağını açıkladı

Dervişoğlu açıklamasında, “Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade ederim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:17
  1. İYİ Parti
  2. İdris Naim Şahin
  3. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı
  4. Müsavat Dervişoğlu
  5. son dakika açıklaması
  6. Yerel seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY..
    2. Başkentte DEAŞ operasyonu
    3. Türk tekvandoculardan 26 madalya
    4. Skripal'in zehirlenmesi olayında..
    5. Galatasaray son maça göre 1 değişiklik..
    6. Yüksekova’nın caddeleri, yeni yapılan..
    7. CHP Bitlis Hizan ilçesi başkan adayı..
    8. "Bu takımda kalmaya kararlıyız"
    9. Bakan Soylu, şehit yakınları ve..
    10. Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
    12. Soçi’deki zirvede Lukaşenko sürprizi
    13. GRAFİKLİ - Suriye zirvesinde ortak..
    14. "56 bin engelli kardeşimizi kamuda..
    15. Erdoğan mı onlar mı? Elinizi..
    16. Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf..
    17. "Ajans Saati"nin bu haftaki konuğu..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Nadir..
    19. Bakan Selçuk, engelli ve aileleri ile..
    20. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ten..
    21. Orta Doğu Zirvesi’nden çalışma grubu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
    23. 14 Şubat sizin için ne anlam ifade..
    24. Mısır: Türk uçakları tepemizde uçuyor
    25. Galatasaray-Benfica
    26. Şehit Milletvekili Cengiz Ratip..
    27. İsveç'te başörtüsü karşıtı başkan..
    28. Ergin Ataman: “Tek maçlar her zaman..
    29. Mardin'e Polonyalı gelin
    30. Nenad Markovic: “Jekiri’nin faul..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı