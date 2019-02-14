İYİ Parti'den son dakika İdris Naim Şahin açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından yapılan açıklamada, AK Parti eski milletvekili İdris Naim Şahin'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmayacağı belirtildi.14 Şubat 2019 Perşembe 19:17
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu,AK Parti eski milletvekili İdris Naim Şahin’inİYİ Parti’nin Ordu adayı olmayacağını açıkladı
Dervişoğlu açıklamasında, “Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade ederim” dedi.
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