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İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması! 'CHP'de daha çok sansı var'

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ''Biz, Mansur Yavaş ile seçime girmeyi arzu etmiştik; ancak Sayın Yavaş, CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olacağını ifade etti. Bu çerçevede zaten yapılan anlaşmada da Ankara adayı CHP'de kaldı. CHP'nin kimi aday göstereceğini henüz bilmiyoruz; ama kamuoyunun da bildiği gibi aday adaylarından biri de Mansur Yavaş'tır. Ancak henüz kesinleşmiş bir aday söz konusu değil" dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması! 'CHP'de daha çok sansı var'

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Cihan Paçacı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin yerel seçim çalışmalarına en erken başlayan parti olduğunu kaydeden Paçacı, "81 il ve ilçelerini arkadaşlarımız dolaştılar. Farklı programlarla halkımızla ve sivil toplum kuruluşları ile buluştuk ve halkın nabzını bu şekilde tutarak beklentilerini tespit ettik. Buna göre de bir çalışma başlattık ve son olarak CHP ile olan görüşmelerimizle de belli illerde CHP ile bir iş birliği anlaşması yapmış olduk" diye konuştu. 

'Kesinleşmiş aday söz konusu değil'

CHP'nin Ankara adayının Mansur Yavaş olmasına, İYİ Parti'nin olumsuz yaklaşacağı yönündeki haberlere değinen Paçacı, ''Mansur Yavaş, Ankara'da 2 kez büyükşehir belediye başkan adayı olmuş ve her iki seçimde de çok ciddi şekilde oy almış bir siyasetçidir. Biz, Mansur Yavaş ile seçime girmeyi arzu etmiştik; ancak Sayın Yavaş, CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olacağını ifade etti ve bu çerçevede zaten yapılan anlaşmada da Ankara adayı CHP'de kaldı. CHP'nin kimi aday göstereceğini henüz bilmiyoruz; ama kamuoyunun da bildiği gibi aday adaylarından biri de Mansur Yavaş'tır. Ancak henüz kesinleşmiş bir aday söz konusu değil" dedi. 

İYİ Parti'nin ilk kez yerel seçime katılacağını hatırlatan Genel Sekreter Paçacı, "Amacımız yerel seçimlerde büyükşehirler ve il başta olmak üzere birçok ilçede belediye başkanlığını kazanarak 'iyi belediyecilik' olarak nitelendirdiğimiz belediye başkanlarını ve programlarını halkımızla tanıştırmak olacaktır. Ben 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ciddi bir başarı elde edeceği kanaatindeyim. Ekonomik kriz dolayısıyla hükümete ve iktidar partisine ciddi bir eleştiri var. Halkımız çok büyük sıkıntı içerisinde. Bu olumsuzlukların iktidar partisine yansıyacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
  1. Ankara
  2. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Cihan Paçacı
  3. Mansur Yavaş
  4. Mansur Yavaş açıklaması
  5. İYİ Parti
  6. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • veli dedeoğluveli dedeoğlu43 dk önce
    kalemi kırıldıpaçavra gibi buruşturup atılacak.aday seçilmesi sözkonusu değil.
  • melih53melih531 sa önce
    chp ezber bozup halkla bütünleşmelidir.ekonominin çöküşü sayın babacanı ön plana atmaktadır..ankaradan sinerji başlatacak bir ekonomisyendir..akp nin çıkardığı ve durduramadığı ekonomik çöküşü de durduracak olandır..mansurlar falan abesle iştigaldir..basın pompalıyor..

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