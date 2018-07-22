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İYİ Parti'den kongre için ilk açıklama geldi: Aday olmayı düşünen yok

Akşener'in istifasının ardından olağanüstü kongre kararı alan İP'te kongre için Koray Aydın, ilk açıklamayı yaptı.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:12
İYİ Parti'den kongre için ilk açıklama geldi: Aday olmayı düşünen yok

İP'in seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonraki yol haritasını belirlemek üzere Afyonkarahisar'da düzenlenen Çalıştay'ın kapanışında kürsüye çıkan Akşener, "Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılır" dedi. Olağanüstü kongre 1 ay içerisinde yapılacak. Akşener yeniden aday olacak.

"TEMEL KONULAR MASADA"

Kongre kararının ardından ilk açıklamayı yapan Koray Aydın, "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konumdan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

''ADAY OLMAYI DÜŞÜNEN YOK''

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aydın, "Genel Başkanımız da bu açıklamalardan sonra uzunca bir konuşma yaptı. 45 gün veya bir ay sonra yapılacak.Bu aynı zamanda seçimden çıkmış bir partinin yeniden hamle yapma yorulan unsurlarına karşı daha zinde hamleler yapılacaktır. Akşener tekrar aday olacak tabi. Biz liderimizin arkasındayız. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İP bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak. Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 20:12
  1. Afyon
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener
  4. Koray Aydın
  5. olağanüstü kongre

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