0553 313 94 23

Fatih Mehmet Şeker kimdir? Fatih Mehmet Şeker İYİ Parti'den neden istifa etti? Fatih Mehmet Şeker MHP'ye mi geçecek?

İyi Parti'den son dakika istifalar sürüyor. İYİ Parti'den son olarak İstanbul Milletvekili Doç Dr. Fatih Mehmet Şeker istifa etti. Fatih Mehmet Şeker kimdir?

31 Ağustos 2018 Cuma 21:33
Fatih Mehmet Şeker kimdir? Fatih Mehmet Şeker İYİ Parti'den neden istifa etti? Fatih Mehmet Şeker MHP'ye mi geçecek?

İyi Parti'den son dakika istifalar sürüyor. İYİ Parti'den son olarak İstanbul Milletvekili Doç Dr. Fatih Mehmet Şeker istifa etti. Fatih Mehmet Şeker kimdir? Fatih Mehmet Şeker MHP'ye mi geçecek? 

İyi Parti (İP) kurucusu, İstanbul 2. bölge 2. sıra Milletvekili olarak Meclis’e giren partinin Genel Başkan Yardımcısı ve 'İyi Türkiye' isimli kitapçığın yazarı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker'in, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e ve FETÖ'ye 15 Temmuz'dan bir sene önce methiyeler dizdiği ortaya çıkmıştı. Fatih Mehmet Şeker, 'Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi' adlı kitabında "Cumhuriyet Türkiye'sindeki ilk zümre hizmet hareketidir. Fetullah Gülen sade bir zahid hayatı yaşamıştır. Gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamak bize düşmez" diye yazıyordu.

İSTİFAYA İLİŞKİN MERAL AKŞENER'DEN İLK YANIT

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli." dedi. Kaynak: İstifa eden Mehmet Fatih Şeker'e Akşener'den yanıt gecikmedi. Fatih Mehmet Şeker'in MHP'ye mi geçecek yoksa Meclis'te bağımsız milletvekili olarak mı devam edecek merak konusu.

Daha önce de MHP lideri Bahçeli'nin yemin töreninde elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz istifa etmişti. Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 21:33
  1. İstanbul
  2. fatih mehmet şeker kimdir
  3. iyi parti istanbul milletvekili fatih mehmet şeker
  4. fatih mehmet şeker istifa mı etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    1. Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    2. Maydanozun vücudumuza mucizevi etkisi!
    3. İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan..
    4. Gebelikte uyku soruna yaşayan anne..
    5. Irak'ta kritik görüşme!
    6. Kavun mu karpuz mu? Hangisi daha..
    7. Burun tıkanıklığına yol açan nedenler..
    8. Kireçlenme hastalığı kadınlarda daha..
    9. Tarihi kulüp saatler sonra kapanabilir!
    10. Kanser riskinin nesillere..
    11. Evlilikte eşler neden birbirlerini..
    12. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    13. O ülkede af lan edildi! Mahkumlar..
    14. Evlilikte eşlerin birbirine üstünlük..
    15. Bu fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'nin..
    16. Aytemiz Alanyaspor, golcü oyuncu Cisse..
    17. Vira Bismillah demek için toplandılar!
    18. Göztepe, Cameron Jerome ile anlaştı
    19. Libya'daki çatışmaların 6 günlük..
    20. Devlet Bahçeli'den çok sert çıkış:..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...