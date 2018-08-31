Fatih Mehmet Şeker kimdir? Fatih Mehmet Şeker İYİ Parti'den neden istifa etti? Fatih Mehmet Şeker MHP'ye mi geçecek?

İyi Parti'den son dakika istifalar sürüyor. İYİ Parti'den son olarak İstanbul Milletvekili Doç Dr. Fatih Mehmet Şeker istifa etti. Fatih Mehmet Şeker kimdir? Fatih Mehmet Şeker MHP'ye mi geçecek?

İyi Parti (İP) kurucusu, İstanbul 2. bölge 2. sıra Milletvekili olarak Meclis’e giren partinin Genel Başkan Yardımcısı ve 'İyi Türkiye' isimli kitapçığın yazarı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker'in, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e ve FETÖ'ye 15 Temmuz'dan bir sene önce methiyeler dizdiği ortaya çıkmıştı. Fatih Mehmet Şeker, 'Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi' adlı kitabında "Cumhuriyet Türkiye'sindeki ilk zümre hizmet hareketidir. Fetullah Gülen sade bir zahid hayatı yaşamıştır. Gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamak bize düşmez" diye yazıyordu.

İSTİFAYA İLİŞKİN MERAL AKŞENER'DEN İLK YANIT

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli." dedi. Kaynak: İstifa eden Mehmet Fatih Şeker'e Akşener'den yanıt gecikmedi. Fatih Mehmet Şeker'in MHP'ye mi geçecek yoksa Meclis'te bağımsız milletvekili olarak mı devam edecek merak konusu.

Daha önce de MHP lideri Bahçeli'nin yemin töreninde elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz istifa etmişti. Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.