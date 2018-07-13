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İYİ Parti'den CHP'yi kızdıracak açıklama: Kendi dilimizi belirleyeceğiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, partilerinin 'kasıtlı olarak CHP tabanına itildiğini' belirterek Afyonkarahisar’da yapılacak kamp için "İYİ Parti’nin kendi dilini belirleyeceğiz” dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:16
İYİ Parti'den CHP'yi kızdıracak açıklama: Kendi dilimizi belirleyeceğiz

İYİ Parti’nin seçim dönemi ve sonuçlarını değerlendirip yol haritasını çizeceği ilk kampı Afyonkarahisar’da toplanıyor. 

'İYİ PARTİ'NİN KADROSUNU BELİRLEYECEĞİZ'

Toplantıya dair Hürriyet'ten Gamze Kolcu'ya konuşan İYİ Parti Grup BaşkanvekiliYavuz Ağıralioğlu, istişare imkânı bulamadıkları seçim sonuçlarını değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi: 

“Her partinin kuruluşunda olan aksayan yönlerimizi telafi edeceğiz. Ağır şartlarda yürüttüğümüz seçim kampanyasını ve sonuçlarını değerlendireceğiz. İftiralarla illegal paranteze alınmaya çalışmamıza rağmen milletimiz bize inandı ve Meclis’e taşıdı. Ancak seçmen partimizi yüzde 10 sınırında bırakarak bizlere, ‘Doğru siyasi koordinatları bulursanız sizi iktidara, bulamazsanız barajın altına göndeririz’ mesajını verdi. Milletimizin bize verdiği bu avansı, krediyi doğru kullanmanın istikametini kampımızda çizeceğiz. Kasıtlı yapılan bizi siyasi olarak ittikleri, baskıları yerden çıkacağız. CHP tabanının diline doğru itildiğimiz yerden çıkacak, kampın sonunda İYİ Parti’nin siyasi koordinatlarını çizeceği dili ve kadroyu belirleyeceğiz.”

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:16
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