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İyi Partili Koray Aydın'dan CHP'yi çıldırtacak açıklama

Daha önce İyi Partili Ümit Özdağ'ın "CHP ile ittifak oylarımızı düşürdü" şeklindeki sözlerinin ardından ana muhalefeti çıldırtacak bir açıklama daha geldi. FETÖ'cü İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık." ifadesini kullandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:54
İyi Partili Koray Aydın'dan CHP'yi çıldırtacak açıklama

Geçtiğimiz günlerde İyi Partili Ümit Özdağ'ın açıklaması CHP'lileri kızdırmıştı. Özdağ, CHP ile İP'in yaptığı ittifakın, kendi partisine oy kaybettirdiğini söylemişti. 

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da, CHP ve Saadet Partisi ile birlikte kurulan ve seçim sonrası dağılan Millet İttifakı'na dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:54
  1. Ümit Özdağ
  2. Koray Aydın

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