İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir görüşme yaptığı konuşuluyordu. Bu iddialar üzerine İYİ Parti açıklama yaptı.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in görüşme gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu şöyle yanıt verdi:

Gizli kapaklı görüşülecek bir konu değil. AK Parti’nin konu hakkında iradesi varsa, gelirler böyle bir şey düşünüyoruz, biz de ona göre cümle kurarız. Genel Başkanımız da açıklama yapar, istişare ederiz. Memleket gizli kapaklı yönetilmiyor, açık yönetiliyor. Dün Genel Başkanımız ile birlikteydik, böyle bir şey söz konusu değil.