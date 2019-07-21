0553 313 94 23

İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile görüştüğüne dair çıkan haberlerle ilgili olarak İYİ Parti'den açıklama geldi.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:59
İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir görüşme yaptığı konuşuluyordu. Bu iddialar üzerine İYİ Parti açıklama yaptı.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in görüşme gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu şöyle yanıt verdi:

Gizli kapaklı görüşülecek bir konu değil. AK Parti’nin konu hakkında iradesi varsa, gelirler böyle bir şey düşünüyoruz, biz de ona göre cümle kurarız. Genel Başkanımız da açıklama yapar, istişare ederiz. Memleket gizli kapaklı yönetilmiyor, açık yönetiliyor. Dün Genel Başkanımız ile birlikteydik, böyle bir şey söz konusu değil.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:59
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bülent Arınç
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • Selim Selim 12 dk önce
    Seçimde gizli kapaklı HDP ile pazarlık yapan kim, CHP ile anlaşmak için nelerden ödün verdiniz açıklasana

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sulama kanalına düşen 4 kişiyi kurtardı, kendi öldü
  1. Sulama kanalına düşen 4 kişiyi..
  2. Cinayeti deredeki kanlı taş ile..
  3. 3 isimden kritik açıklama! Ali Babacan..
  4. Görülmemiş protesto! Boş arsada...
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin..
  6. Diktatör Esed İdlib'de yine sivilleri..
  7. Gölete giren ikizler kayboldu
  8. KKTC’de "Gemi Kurtaran" römorkörü..
  9. Park halindeki otomobilde çıkan..
  10. Hong Kong yine karıştı!
  11. Fransa Bisiklet Turu
  12. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili son..
  13. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı..
  14. Zehirli yılanı karbondioksit gazıyla..
  15. Pendik’te yangın paniği
  16. ‘Yazımda Kardeşlik Var’ projesinin..
  17. Sakarya’da trafik kazası: 1 yaralı
  18. Yemen'de Husilere özel roketle ikmal..
  19. Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı
  20. Milliler potada Litvanya'ya yenildi
  21. Başkan Babaoğlu, Düzce’de afetzedeleri..
  22. Antalyaspor’dan Ali Gürbüz’lü forma..
  23. Moustapha Fall, Türk Telekom'da
  24. Türkiye’nin en büyük yaban mersini..
  25. Yapay şelale kirli görüntüsüyle tepki..
  26. Terliklerle kaçamayınca polise teslim..
  27. Sulama kanalına düşen araçtaki 5..
  28. Trump çağrı yaptı: Özür dilemelisiniz
  29. Ayağından yaralanan kadını sel..
  30. Pendik Güzelyalı’da bir binanın..
Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

Günün Karikatürü

21 Temmuz 2019
Kriz patlak verdi... İstifa depremi
Kriz patlak verdi... İstifa depremi
Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci