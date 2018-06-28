İYİ Parti'den AK Parti'ye destek açıklaması

İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu.

MHP'den İYİ Parti'ye geçen Mehmet Aslan, seçimin tek galibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Yiğidi öldür hakkını ver" diye konuştu.

Aslan, AK Parti'nin Meclis'te MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İYİ Parti'nin de AK Parti'ye destek verebileceğini savundu.



Aslan, ''Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İYİ Parti'den de alabilir eğer devletin bekası, milletin geleceği ve millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok, İYİ Parti ile de çıkarabilir. İYİ Parti iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak. AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" dedi.