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İYİ Parti'den AK Parti'ye destek açıklaması

İYİ Parti kurucularında Mehmet Aslan, katıldığı bir televizyon programında Meclis'te AK Parti'ye destek olabileceklerini söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:03

İYİ Parti kurucusu Mehmet Aslan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu.

MHP'den İYİ Parti'ye geçen Mehmet Aslan, seçimin tek galibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Yiğidi öldür hakkını ver" diye konuştu.

Aslan, AK Parti'nin Meclis'te MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İYİ Parti'nin de AK Parti'ye destek verebileceğini savundu.

Aslan, ''Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İYİ Parti'den de alabilir eğer devletin bekası, milletin geleceği ve millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok, İYİ Parti ile de çıkarabilir. İYİ Parti iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak. AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:03
  1. Mehmet Aslan
  2. iyi parti
  3. ak parti

YORUM YAZ

  • YiğidoYiğido10 sa önce
    Hadi  kofik,başka kapıya.
  • haydahayda12 sa önce
    akp ip le ittifak yapacak kadar namert değil mhp de akp den kopmayacak kadar merttir....
  • bozkurt1071bozkurt107110 sa önce
    adam da doğru söylüyor türkiyenin geleceği ile karalarda hiç bir parti birbirine muhtaç olamaz gerekirse akp lisi chp lisi mhp lisi sp si millet olarak bir olur yinde hakkından geliriz Allahın İzniyle biz Alevisiyle-Sünnisiyle, Çerkeziyle-Lazıyla Kürdüyle-Türküyle biriz
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU13 sa önce
    DESTEK VERİRSEN VER, ARAYA FİTNE SOKMA. İSTERSEN BİRLİĞE KATILABİLİRSİN.SEÇİMDEN ÖNCE NEREDEYDİNİZ.GÜVEN VERMENİZ GEREK.ŞU ANDA MİLLİLİK HUSUSUNDA EN GÜVENİLİR,AK PARTİ VE MHP DİR.ALALH BOZMASIN.
  • OFLUOFLU10 sa önce
    Millet için faydalı olan şeylere FETÖ ile bağınızı keserek başlayabilirsiniz. İlk olarak ta meral akşener den başlayın. Gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten...
  • MESUT TOPAKMESUT TOPAK12 sa önce
    Geç bunları.Göreceğiz bu ülke için iyi bir hayalin varsa yapılan güzel şeyleri inkar etmeden karşılıksız desteklersin.Tıpkı Sayın Bahçeli gibi.
  • hakanhakan10 sa önce
    defolun pensilvanya paryaları
  • İbrahim Öztürkİbrahim Öztürk9 sa önce
    Sizden gelen destek eksik olsun
  • Mahmut Şahin Mahmut Şahin 12 sa önce
    Şeytanliga bak. MHPile ak partiyi birbirine vurduracak
  • OsmanOsman13 sa önce
    Yahu senin genel başkanın Meral Akşener TRT yi TİKA yı satacağım diyordu.. Sizin partinde iyi hiç bir şey çıkmaz
  • HabibHabib10 sa önce
    Fetöcülerin yeni planı...Ak parti mhp ye muhtaç değildir söylemini yaygınlaştırıp 43 vekille ak partiye sızmak mhp yi devre dışı bırakmak çatlağı derinlestirip tekrar ak partiden ayrılmak...Dikkat edilmeli
  • yılmazyılmaz11 sa önce
    Şimdimi aklınıza geldi yolunuz açık olsun ak partinin size ihtiyacı yok
  • SelimSelim9 sa önce
    Ayak yapmış.
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    TBMM İLK İŞİ ; VATAN HAİNLERİ VE ÇOCUK TECAVÜZLERİNE İDAM. HADİ ÇIKARIN DA GÖRELİM.
  • Talha Talha 13 sa önce
    O zaman istifa edin AKP ye geçin. Kuru kuru "destek veriyoruz" demek karın doyurmaz. Asla ve asla siz MHP nin yerini alamazsınız.
  • DalmanDalman13 sa önce
    Mangır verin destek olalım diyor.yazik.secimden önce diyecektiniz bunu.
  • HülyaHülya14 sa önce
    AK Partinin abidik gubidik meral le işi olmaz.
  • Vatandaş Vatandaş 11 sa önce
    Bu yalancı ayakları kesik köpek üzerinden insanları Suriyelilere karşı kışkırtan fitnecinin teki bunlardan bi fayda gelmez.
  • ihsan ihsan 13 sa önce
    Bırakın kardeşim şu ....cuyu haber yapmayı ak parti ye bu fetocu....klar destek olmasın
  • HanzoHanzo13 sa önce
    Al meralı git. Devlet bey nere siz nere.
  • MilletMillet11 sa önce
    Ne AK Partinin ne de MHP nin fetönün itlerine ihtiyacı yoktur.
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