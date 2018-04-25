Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması: Bizi adayımız Akşener

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti'nin adayının Meral Akşener olduğunu söyledi. Aydın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili olarak da "CHP ve SP'nin adayı olabilir" ifadelerini kullandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:42
İYİ Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması: Bizi adayımız Akşener

Çatı adayla ilgili "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Koray Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.

"HERKES KENDİ ADAYII ÇIKARSIN"

Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:42
  1. Aydın
  2. Abdullah Gül
  3. akşener
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • hilmihilmi1 sa önce
    Bunların adayı akşenerse,chp Gülü aday göstermez.Bu durumda Abdullah gül aday olmayacak demektir.Bagımsız aday olması ise halktan tepki görür ve oy alamaz.Gül son ana kadar bekleyip Erdoğanı destekliyorum diyebilir.
  • ihsanihsan1 sa önce
    erkek sözümü ip sonra dönme
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

41 yıldır muhtarlık yapıyor! 7 Cumhurbaşkanı 16 Başbakan gördü
  1. 41 yıldır muhtarlık yapıyor! 7..
  2. Erdoğan ve Gül bir araya gelecek mi?
  3. Başbakan Yıldırım Patriotlar için..
  4. Kiraladıkları arabanın plakası enseletti
  5. Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra..
  6. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
  7. WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!
  8. Duruşmada soğuk duş! "O ölmedi,..
  9. S-400 Antalya'ya geliyor
  10. ABD'nin Suriye planını açıkladı:..
  11. Katil İsrail harekete geçti! Dünyaya..
  12. Muharrem İnce'den Abdullah Gül..
  13. Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli..
  14. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi:..
  15. HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Destici'den..
  17. Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı yardımcısı..
  18. F.Bahçe ve Beşiktaş Badou Ndiaye'nin..
  19. 1 Mayıs provokatörlerine operasyon
  20. Tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı