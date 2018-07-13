İYİ Parti'den istifa eden Ayfer Yılmaz kimdir? Ayfer Yılmaz İYİ Parti'den neden istifa etti?

24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan İYİ Parti'den son dakika istifaları yaşanıyor. Sabah saatlerinde Meral Akşener'in danışmanı Ali Aydın istifa ederken İP'de bir istifa daha geldi. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Ayfer Yılmaz istifa ettiğini duyurdu. Peki Ayfer Yılmaz neden istifa etti? Ayfer Yılmaz kimdir?

Ayfer Yılmaz’ın istifa dilekçesinde şunları dile getirdi: "Değerli Genel Başkanı, Kurucu üye olarak tarafınızdan davet edildiğim İYİ Parti'deki Genel İdare Kurulu üyeliğinden ve sürdürmekte olduğum Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğini saygıyla arz ederim.

AYFER YILMAZ KİMDİR?

Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yapan Yılmaz, ayrıca XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.