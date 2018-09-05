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İYİ Parti'de yaprak dökümü! İzmir teşkilatı topluca istifa etti

İYİ Parti İzmir il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:14
İYİ Parti'de yaprak dökümü! İzmir teşkilatı topluca istifa etti

İYİ Parti Genel Merkezi, 30 Ağusto'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istedi.

Genel Merkez'in talebinin ardından İzmir'de İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını bugün akşam saatlerinde yaparak, konuyu değerlendirdi.

İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kişi, görevi bıraktı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:14
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