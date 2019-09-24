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Kırklareli'de İYİ Parti'de peş peşe istifalar!

Kırklareli Belediye Meclisinin İYİ Parti grubunda yer alan meclis üyeleri Kırklareli Belediyesi Başkan Yardımcısı Burcu Özel, partinin eski kurucu il başkanı Savaş Çekinmez ve Yücel Oluçay partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Ortak imzalı basın açıklamasında "Demokrasi ve inançları ile bağdaşmayan uygulamalara" vurgu yapıldı.

24 Eylül 2019 Salı 10:31
Kırklareli'de İYİ Parti'de peş peşe istifalar!

Açıklamada partilerinin kurulduğu günden bu yana maddi ve manevi olarak özveri ile çalıştıkları belirten Burcu Özel, Çekinmez ve Oluçay "demokrasi ve inançları ile bağdaşmayan uygulamalardan dolayı" partilerinden istifa etme kararı aldıklarını ifade etti.

'Demokrasi' vurgusu

İYİ Parti Genel Merkezince alınan kararların yerel yönetimlerdeki uygulamalarının demokrasiyle bağdaşmadığını savunulan açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Ne yazık ki parti içinde demokrasi olmadığını da açıkça görmüş bulunmaktayız. Bizler bu uygulamaları kişisel olarak değil kitlesel olarak bakmaktayız. Kurulduğu günden bu yana onurla, fedakarlıkla, özveriyle emek verdiğimiz partimizden üzüntüyle istifa ediyoruz. Bizler demokrasiden asla ödün vermeyeceğiz. Bizler demokrasiden ve halktan yana olan halka hizmet amaçlı olan tüm uygulamalar için bağımsız meclis üyeleri olarak tüm gücümüzle ve özverimizle çıkmış olduğumuz bu kutsal yolda vazgeçmeden çalışamaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin üzerine bir güneş gibi doğduğuna inandığımız ve demokrasi sorunlarına çözüm noktası olarak gördüğümüz İYİ Parti de, partimizin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile birlikte çıktığımız yolda maddi ve manevi olarak özveri ile yılmadan çalıştık. Ancak demokrasi anlayışımızda ve inancımızla bağdaşmayan uygulamalardan dolayı gördüğümüz lüzum üzerine partimizden istifa kararı aldığımızı beyan ederiz."

Diğer taraftan parti genel merkezi tarafından İYİ Parti Kırklareli İl Başkanı Mustafa Köseoğlu, geçtiğimiz hafta görevinden alınmış yerine Hilmi Hersek atanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:31
  1. Kırklareli
  2. Burcu Özel
  3. iyi parti
  4. İYİ Parti Genel Merkezi
  5. istifa

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