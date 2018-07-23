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İşte FETÖMeral'in istifa etme nedeni! İYİ Parti'de ortalık karıştı

İYİ Parti’nin Afyon çalıştayında deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. İddiaya göre Yeniçağ yazarının sözlerine kızan Meral Akşener faturayı ülkücülere keserek genel başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Bu sırada Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan "P.çler..." diye bağırdı. Çıkan arbadede fenalaşan Akşener’e doktor müdahalesi yapıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
İşte FETÖMeral'in istifa etme nedeni! İYİ Parti'de ortalık karıştı

Alınan bilgiye göre Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğulları'nın "1-Emanet verdik, sahip çıkmadın.  2- sır verdik ifşâ ettin. 3- yola çıktık, yarı yolda bıraktın... madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin..." twetine sinirlenen Meral Akşenermilletvekillerine tepki göstererek İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa etti.

AKŞENER İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Kürsüye çıkan Akşener, kısa ve sert bir konuşma yaparak faturayı ülkücülere kesti. Kendisiyle birlikte yol yürüyen insanlara bedel ödemekten bıktığını ve borcunu bitiremediğini söyleyen Akşener, seçimlerdeki başarısızlığı, milletvekilliği listelerindeki isabetsiz sıralamayı üzerine aldığını belirtti. Akşener, bütün bunların neticesi olarak bir daha dönmemek üzere istifa ettiğini söyledi.

SALONU TERK ETTİ

Akşener'in ardından Musavvat Dervişoğlu da Lütfü Türkkan'a " 'Madam' diyen birine neden tepki göstermediniz? Bende istifa ediyorum"diyerek salonu terk etti.

TÜRKKAN "P*ÇLER" DİYE BAĞIRDI

İşte tam da bu anda ortalık karıştı. Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın "P.çler..." diye bağırdığı duyuldu.

O sırada bir çok partili Meral Akşener'in eline kapanarak, "İstifa etmeyin" diye gözyaşı döktü.

ERTÜRK’ÜN BURNU KIRILDI

Salondan çıkarken yaşanan arbedede, gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk, o sırada oluşan karambolde Osman Ertürk'ün burnu kırıldı. Ankara eski il başkanı ve milletvekili adayının  Mesut Özarslan tepki göstererek salonu terk etti.

AKŞENER FENALAŞTI

Olaylar karşısında fenalaşan Meral Akşener'e doktorlar müdahale etti. İYİ Parti başkanlık divanı çalıştayın yapıldığı otelde toplanarak yol haritası belirleyecek. (Habererk)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
  1. Ankara
  2. Meral Akşener
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  5. kavga
  6. Adnan İslamoğulları

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