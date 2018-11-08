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İYİ Parti'de flaş gelişme! Disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Bursa teşkilatı üyesi Mehmet Solaklı'nın, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımı beğenmesi sonrası disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:13
İYİ Parti'de flaş gelişme! Disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Bursa teşkilatı üyesi Mehmet Solaklı, Burcu Eken isimli İstanbul il teşkilatından başka bir partilinin “İsmail şarkısı vardı, o geldi aklıma” yazan tweet’ini beğendiği için disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti’de Tweet komedisi yaşandı. Burcu Eken isimli partili twitter hesabından, “İssmaaaaaaiiiiiilllll şarkısı vardı o geldi aklıma” yazan bir tweet paylaştı. Tweet’i, onlarca partili gibi Bursa il teşkilatından Mehmet Solaklı isimli partili de beğendi. Bunun üzerine İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu, Mehmet Solaklı hakkında “kınama” istemiyle soruşturma başlattı. Genel merkezde hazırlanan soruşturma dosyası, görüşülmesi için Bursa İl Başkanlığı’na gönderildi. Bursa İl Başkanlığı da dosyayı İl Disiplin Kurulu’na sevk etti ve Solaklı’dan savunma istendi.

'Gizemli tweet'

İYİ Parti Bursa İl Disiplin Kurulu Başkanı Ayşegül Özyiğit Gül, Mehmet Solaklı’ya savunmasında şu soruların cevaplarını vermesini istedi:

Mehmet Solaklı isimli twitter hesabı şahsınıza mı aittir? Hesap size aitse, profili kullanan sizden başka kimse var mıdır? Varsa kimlerdir? Burcu Eken isimli twitter hesabı sahibini/yöneticisini tanır mısınız? Tanıyorsanız nereden ve nasıl tanırsınız? Dayanak paylaşımda geçen İsmail kimdir? Diğer savunmanız nedir?

Mehmet Solaklı’nın savunmasını vermesinden sonra dosyayı değerlendiren Bursa İl Disiplin Kurulu, Solaklı’nın ‘parti suçu’ işlemediğine kanaat getirerek, ‘kınama cezasıyla’ cezalandırılmasına gerek olmadığını açıkladı. Parti tabanı, ‘tweet’teki gizemi merak etti.

ciddigazete

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:13
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. İYİ Parti

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