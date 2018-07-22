 Meral Akşener'in yerine İYİ Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ mı Koray Aydın mı olacak?

Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığından son dakika kararı ile istifa etti. İYİ Parti'de 1 ay içinde olağanüstü kongreye gidiyor. Gelen bilgilere göre, Meral Akşener kongrede yeniden aday olacak. İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican, "Seçim sonrası bir güven tazelemesi olacak" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı için Ümit Özdağ ya da Koray Aydın olacağı iddia edildi.

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Merel Akşener 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istenilen performansı gösterememiş. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 7 oy oranına sahip olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa edeceği söylenmişti. Meral Akşener parti yetkili oranlarının kendisinin genel başkanlığınındevam etmesi yönünde karar aldıklarını söylemişti. İYİ Parti Genel Başkanı için Koray Aydın'ın ismi ön plana çıkıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Aydın, yedi aylık bir parti olarak 24 Haziran seçimlerinde iyi bir başlangıç yaptıkları görüşünü dile getirmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde Japonya'nın Tokyo şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Münih Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990'da “Atatürk ve İnönü döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışmasıyla siyaset bilimi doktoru, 1993'de de “Menderes döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi” konulu teziyle doçent unvanını aldı. Bunun yanında çeşitli saha araştırmalarında da çalışmalarda bulundu. 1997-1998 yılları arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Towson Üniversitesi'nde küreselleşme ve Avrasya'da etnik sorunlar konularında dersler verdi. Öte yandan Özdağ, Diyanet Araştırmaları Merkezi, Türkiye Enstitüsü, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulmasında büyük rol oynamıştır. Halen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır.

Siyasi yaşamı

2005 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına aday olan Ümit Özdağ, aynı yıl içerisinde partiden tasfiye edilmiştir. 2010 senesinde de yeniden MHP'ye döndü. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan parlamento seçimlerinde de partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 21 Mart 2015 günü yapılan kurultayda da partisinin merkez yürütme kuruluna üyeliğine seçildi. 2015 Türkiye genel seçimlerinde de Gaziantep milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 14 Kasım 2015 tarihinde de MHP'nin genel başkan yardımcılığına getirildi. 24 Şubat 2016'da da ''Parti olağan üstü kurultaya gitmelidir" diyerek görevinden istifa etmiştir. 9 Nisan 2016 tarihinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile MHP'den ihraç edilmiştir.

Eserleri

Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri

Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi

Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali

Türkiye, Kuzey Irak ve PKK - Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK

Yeniden Türk Milliyetçiliği

Gelecek 1000 Yılda da Buradayız

Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Türk Ordusunun PKK Operasyonları

Kerkük, Irak ve Ortadoğu

Türk Ordusu'nun Kuzey Irak Operasyonları

Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmer-gelere Karşı Savaşı

İstihbarat Teorisi

PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter - Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Pusu ve Katliamların Kronolojisi

Ermeni Psikolojik Savaşı - Dünyada ve Türkiye’de

Cumhuriyetin En Uzun Dört Yılından Geçerken Türk Sorunu

Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor

Doğu Raporu - Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı

İkinci Tek Parti Dönemi - AKP'nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi

İstihbarat Dünyası

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, babasının memuriyeti sebebiyle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra siyasete atılarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) gençlik kollarına katıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da Muhafazakar Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. 1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1995 yılında da MHP'nin genel sekreterlik makamına getirildi. 1999 senesinde de Ankara milletvekili seçildi. Bunun yanında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda da görevlerde bulundu. Ancak bu vazifesinden 5 Eylül 2001 tarihinde kendi isteğiyle ayrıldı. 2011 yılında da yeniden Trabzon'dan milletvekili seçilerek meclise girdi