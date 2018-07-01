0553 313 94 23

İYİ Parti'de istifa depremi! Teşkilatlara talimatname gönderildi

Seçimlerden büyük bir hezimetle ayrılan İYİ Parti'de seçim sonrası istifa depremi yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti teşkilatlarına istifa ve görevden almalara yönelik olarak bir talimatname gönderdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:39
İYİ Parti'de istifa depremi! Teşkilatlara talimatname gönderildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından İYİ Parti teşkilatlarına gönderildiği iddia edilen bir yazı dikkat çekti.

"TEŞKİLATLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM YAPILACAK"

Oda TV'nin haberine göre 81 il başkanlığına gönderilen, "Teşkilat revizyon çalışmaları" konulu yazıda, gelen raporların hızla değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. 24 Haziran seçimlerinde, İYİ Parti'nin her şeye rağmen başarılı olduğu ifade edilen yazıda, "Teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır" diye belirtildi.

"İSTİFA VE İHRAÇLAR PARTİMİZE BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Başkanlıklara gönderilen yazıda, önemli bir dönemden geçildiği vurgulanırken, "Hal böyle iken İYİ Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir" diye ifade edildi.



İşte Koray Aydın imzalı o yazı:

"24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçları alınmış, buna göre İYİ Parti ilk kez katıldığı bir yarıştan her şeye rağmen başarıyla çıkmıştır. İYİ Parti, elde ettiği sonucu en ücra yurt köşesindeki köyden, Genel Merkeze kadar uzanan bir yelpazede tüm yönleriyle ele alıp değerlendirme sürecini başlatmıştır.

Bu çerçevede 81 ilimizden gelen raporlar hızla değerlendirmeye alınacak, teşkilatlarımızda gerekli revizyon ve güçlendirme adımları cesaretle atılacaktır.

İYİ Parti olarak Genel Merkezimizden, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar dikkatli, özenli ve sorumlu hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Hal böyle iken İYİ Parti Genel Merkezinin bilgisi, talebi ve onayının dışında, il ve ilçe teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleriyle istifa, görevden alma veya ihraç gibi bir tasarrufta bulunmaları bu aşamada partimize büyük zarar verecektir. Bu tür tasarruflara kesinlikle tevessül edilmemelidir.

İlinizde yukarıda belirtilen hususlarla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu talimatın tüm ilçe teşkilatlarımıza ivedi olarak ulaştırılması hususunda; gereğini önemli rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Selam ve saygılarımla."

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:39
  1. Aydın
  2. iyi parti
  3. koray aydın
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Harun Harun 4 sa önce
    Kodes
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    ÜLKÜCÜLER YUVAYA DÖNEBİLİR, FETÖ CÜLER YERİNDE DURSUN.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Yahu, bizim maliyemiz neden bir araştırma yapmıyor bu parti harcamalarının KAYNAĞI nedir diye? Biz gerçek bir devletmiyiz?
  • yav he heyav he he4 sa önce
    paganist güneş remzi olan balon patladı tıssssssssss mıral nerelerde başkan yardımcılarını seçti mi? partiyi bölerek mhp yi bitirme planı ters mi tepti yoksa ?mıralın ipine takılıp kuyuya inilmez yuvaya geri dönün iri olalım diri olalım onun öyle bir derdi de mazisi de yok zaten önce beşbeken olacağım rüyası gördü sonra da rüyasıni gercek sanıp beşken olacagım hayakine kapıldı bu uğurda herkesi harcadı herkesle işbirliği yapti ihtirası aklını aştı terörist başını savunur oldu neredeyse teröristlere genel af isteyecekti .Allah'tan sağduyu buna aman vermedi proje mıralın hevesi kursağında kaldı.Dâvâ sahibi olupta mıralın oyununa düşenlerin gözlerindeki perde açılmaya başladı
  • Parti senin miParti senin mi5 sa önce
    Feto kurdugu partiyi sahipleneme Koray! Fetonun partisinde Fetonusozu gecer
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
  1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
  2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
  3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
  4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
  5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
  6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
  7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
  8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
  9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
  10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
  11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
  12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
  13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
  14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
  15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
  16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
  17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
  18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
  19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
  20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!