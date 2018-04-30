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İYİ Parti'den 5 kurucu yönetici istifa etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde İYİ Parti'nin kurucu 5 üyesi istifa etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 20:30
İYİ Parti'den 5 kurucu yönetici istifa etti

 

İYİ Parti Gemlik İlçe Teşkilatında 66 kişilik kurucu listesinden, kısa süre içinde 5 ismin istifa etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Gemlik'te geçtiğimiz haftalarda üye çalışması yapan İYİ Parti'de istifalar sonrasında, 5 kurucu isimden herhangi bir açıklama gelmezken, istifaların gerekçeleri ve devam edip etmeyeceği siyasi kulislerde merak konusu oldu.

Kurucu yönetim listesinde yer alan isimlerin istifalarını İlçe Seçim Kuruluna sunduğu ifade edilirken, yönetim dışında üyelerin de istifa ettiği öne sürüldü.

24 Haziran'da yaklaşan Genel Seçimlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken, Gemlik'te yaşanan istifalar, ilçelerde yaşanan zorluklarını da gözler önüne sermiş oldu.

Partiye yeni üye kayıtlarının devam ettiği süreçte yaşanan istifaların devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 20:30
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