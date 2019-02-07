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İYİ Parti'de usulsüzlük iddiaları istifa getirdi: "Çekilmez boyutlara ulaştı!"

Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri parti içerisindeki huzursuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle istifa ettiklerini açıkladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:58
İYİ Parti'de usulsüzlük iddiaları istifa getirdi: "Çekilmez boyutlara ulaştı!"

İYİ Parti Sarıçam İlçe Kurucuları, İlçe Başkanı Ahmet Köse'nin 'küçük olsun benim olsun' ve 'ben dedim oldu' diretmesinin despotluk boyutuna ulaştığını ve kendini vatandaştan üstün görme mantığının çekilmez boyutlara ulaştığını gerekçe göstererek istifa etti. İYİ Parti Sarıçam İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri adına açıklama yapan İbrahim Pehlivan, konuyla ilgili şu şunları söyledi:

"Yaptıkları usulsüzlükleri bildirmiştik"

"Uzun zamandır İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Köse ve milletvekili Methanet Çulhaoğlu'nun ayak oyunlarını ve parti içerisindeki kutuplaşmalarını genel merkeze bildirmiş yaptıkları usulsüzlüğü belgeleri ile Meral Akşener hanımefendinin önüne koymuştuk.

"Meğer ankara'nın da bunlardan farkı yokmuş"

Ancak aradan geçen zaman bizlere Ankara'nın Adana'dan pek de bir farkının olmadığını gösterdi. Bizler Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olarak bu yola çıkarken hedefimiz ülkemizin bekası ve düşünce özgürlüğüydü ancak geçen zaman bizlere gösterdi ki bizim bu idealist duruşumuz sadece bizlere münhasır bir davranışmış. Bizler beka derken İlçe Başkanı Ahmet Köse koltuk sevdasına düşmüş, kendisini tek başına karar merci olarak görmüştür. Ne belediye başkanlığı aday adayları ile olan görüşmelerde, ne de belediye meclis üyelerinin başvurularını değerlendirmede divan üyeleri olarak bizlerin haberi olmamıştır. İkili görüşmelerde hangi pazarlıklar dönmüştür bu bilinmemektedir.

Hodri meydan!

Kurucularını hiçe sayarak küçük olsun benim olsun mantığını ile kendi yerlerinin garanti altına almaya çalışanları kendi hallerine bırakarak neler yapabileceklerini görmek için kurucusu olduğumuz partimizden istifa ediyoruz. İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İlçe Başkanı Ahmet Köse ve Milletvekili Metanet Çulhaoğlu bizlere rağmen Sarıçam'da seçim alabileceklerini düşünüyorlarsa hodri meydan."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:58
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  • ADANALI MEHMET ALİ ÇİÇEK ADANALI MEHMET ALİ ÇİÇEK 17 dk önce
    İBRAHİM Pehlivan SEN SARIÇAM'A ADAY OLMAK İSTEDİM AMMA MEHMET KOCA VARKEN HELE Bİ DUR DENİLDİ HADİ KOŞ MHP YE SENİ ADAY YAPSIN YELİZ YERİLMENİN KOCASI PEH PEH yANINDA tEK KİŞİ OLMAYAN ADAM KENDİNİ NİMETTEN SAYIYORSUN

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