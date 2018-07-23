İYİ Parti'de genel başkanın kim olacağı son dakika belli oldu!

Son dakika İYİ Parti haberleri: İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın Genel Başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultay yapma kararı alınmıştır. Diğer liderler ve demokrasi için bir ders olması gerektiğini düşünüyoruz. Aday olmamak genel başkanın kendi iradesidir. Ortak imza ile Meral Akşener’i aday göstereceğiz” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" demişti.

AKŞENER DAHA GÜÇLÜ MÜ GELECEK?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı'dır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AKŞENER DIŞINDA BİR LİDERE İHTİYAÇ YOKTUR

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Akşener'in Genel Başkan olarak kalması için mücadele vereceklerini, başka bir adayın söz konusu olmadığını kaydetti. Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray da "Kendisi kararını söyledi. Ancak gerekirse delegeler iradesini ortaya koyar ve Sayın Meral Akşener'i aday gösterir. İYİ Parti'nin ve İYİ Parti'lilerin Meral Akşener dışında bir lider ihtiyacı veya arayışı yoktur." paylaşımında bulundu. TBMM Grup Başkanı Ahat Andican ise "Meral Akşener parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı." açıklamasını yaptı.

TÜM TEŞKİLATLARIMIZ AKŞENER’İ ADAY GÖSTERECEK

TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı. Bizler, Meral Akşener'i, tüm teşkilatlarımız ile birlikte olağanüstü kongrede aday göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: MERAL AKŞENER İKNA EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'deki olağanüstü kongre kararına dair, "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar." dedi.